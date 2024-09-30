Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый

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Особенности стиральной машины Samsung WD10T654CBH:

Eco Bubble

Генератор EcoBubble обеспечивает идеальное отстирывание даже при низкой температуре воды. Моющее средство превращается в пузырьки, благодаря чему оно быстро проникает в ткань, легко удаляет загрязнения, защищая ее от повреждения и экономя электроэнергию.

AI Control: Интеллектуальный подбор программ

Стирка еще проще и эффективнее с интеллектуальным подбором программ. Система искусственного интеллекта рекомендует вам оптимальные режимы стирки. В приложении SmartThings можно посмотреть оптимальные циклы, настроить расписание и обеспечить диагностику неисправностей в удаленном режиме.

Add Wash

Забыли рубашку? Дверца AddWash позволяет просто и быстро поместить в барабан забытую одежду даже после начала цикла стирки. Кроме того, вы можете также вынуть отстиранную одежду, которую вы хотите отполоскать или высушить.

Air Wash

Освежите вашу одежду без стирки, чистки, кипячения или использования моющих средств. Технология воздушной стирки позволяет обеззараживать одежду и постельное белье, благодаря чему они долго остаются свежими. Неприятные запахи удаляются с эффективностью 99,9% бактерий с помощью горячего воздуха.

Ускоренная стирка 59 минут

Ваша одежда будет готова менее чем за час. Цикл ускоренной стирки за 59 минут отстирает и отожмет вашу одежду. Вы сможете сразу воспользоваться чистой одеждой, благодаря технологии Eco Bubble™ и интенсивному отжиму, убирающему излишнюю влагу.

Стирка паром

По-настоящему глубокая очистка с помощью пара. Стирка паром улучшает качество чистки одежды без предварительной обработки. Пар подается снизу в барабан благодаря чему одежда полностью пропитывается. Пар удаляет частицы загрязнений и 99.9% бактерий и деактивирует аллергены.

Инверторный мотор

Вы оцените сниженное энергопотребление, меньший уровень рабочего шума и большой рабочий ресурс. В цифровом инверторном моторе используются мощные магниты, отсутствуют традиционные щетки, благодаря чему повышается эффективность стирки и снижается энергопотребление по сравнению с универсальным мотором. Этот электромотор отличается исключительно высокой долговечностью, поэтому гарантийный срок его составляет 10 лет.

Функция очистки барабана+

Содержит машину в чистоте, бережет окружающую среду и экономит расходы на оплату счетов за электроэнергию. Функция Drum Clean удаляет со стенок барабана 99.9% бактерий, предотвращая посторонние запахи . Чистка осуществляется только за счет сильной пульсирующей струи без использования моющего средства . Наконец, функция выводит на дисплей предупреждение о необходимости чистки барабана.

Всегда чистый лоток

Благодаря специальной конструкция лотка и особому алгоритму подачи воды в лоток моющее средство вымывается полностью, без остатка. Таким образом, расход моющих средств максимально эффективен и лоток остается гигиенически чистым.

Интенсивное замачивание

Чистой становится даже очень загрязненная одежда. Функция замачивания с пузырьками помогает удалить самые разные пятна, такие как кровь, чай, вино и трава. Предметы одежды тщательно пропитываются активными пузырьками пены, благодаря чему все загрязнения и пятна растворяются и более эффективно удаляются.