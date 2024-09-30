Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый

Наведите на фотографию для увеличения
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 161786
Производитель: Samsung
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

73 950₽
87 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1700
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG TW4V9RW9W белый
62 850₽
1700
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG TW4V9RW9W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1590
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
62 990₽
69 990₽
1590
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
911
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW90A7M48PH/LD белый
75 990₽
82 990₽
911
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW90A7M48PH/LD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
767
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2V9GW9W белый
63 950₽
767
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2V9GW9W белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
791
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW80T554DAE/S7 белый
65 990₽
791
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW80T554DAE/S7 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
421
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD80T554CBT/LD белый
61 990₽
75 950₽
421
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD80T554CBT/LD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
885
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH/LD белый
73 750₽
885
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD10T654CBH/LD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1043
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WGG0440ASN белый
86 990₽
92 990₽
1043
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WGG0440ASN белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
719
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW90T554CAT/LD белый
59 990₽
719
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW90T554CAT/LD белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1007
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD90T654DBE белый
83 990₽
89 990₽
1007
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD90T654DBE белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1055
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD90T634DBE белый
87 990₽
94 990₽
1055
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD90T634DBE белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
839
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WAJ24068II белый
69 990₽
83 990₽
839
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WAJ24068II белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
875
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD8NK52E0AW/LE белый
72 990₽
875
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WD8NK52E0AW/LE белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
815
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW90T534DAT/S7 белый
67 990₽
815
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Samsung WW90T534DAT/S7 белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
518
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WGA254A0ME белый
85 990₽
518
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WGA254A0ME белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
815
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WAN2420XME серебристый
67 950₽
815
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WAN2420XME серебристый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1031
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WGA25400ME белый
85 950₽
1031
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WGA25400ME белый
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
767
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WAN24200ME белый
63 950₽
767
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Bosch WAN24200ME белый
6%
Стиральная машина LG AIDD F2T9GW9P серый
Стиральная машина LG AIDD F2T9GW9P серый
63 950₽
67 990₽
1700
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG TW4V9RW9W белый
Стиральная машина LG TW4V9RW9W белый
62 850₽
1590
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
11%
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
Стиральная машина Samsung WW10T654CLX/LP черный
62 990₽
69 990₽
12%
Стиральная машина Samsung WD10T654CBX серый
Стиральная машина Samsung WD10T654CBX серый
79 990₽
89 990₽
911
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9%
Стиральная машина Samsung WW90A7M48PH/LD белый
Стиральная машина Samsung WW90A7M48PH/LD белый
75 990₽
82 990₽
767
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина LG F2V9GW9W белый
Стиральная машина LG F2V9GW9W белый
63 950₽
О товаре

Особенности стиральной машины Samsung WD10T654CBH:

Eco Bubble

Генератор EcoBubble обеспечивает идеальное отстирывание даже при низкой температуре воды. Моющее средство превращается в пузырьки, благодаря чему оно быстро проникает в ткань, легко удаляет загрязнения, защищая ее от повреждения и экономя электроэнергию.

AI Control: Интеллектуальный подбор программ

Стирка еще проще и эффективнее с интеллектуальным подбором программ. Система искусственного интеллекта рекомендует вам оптимальные режимы стирки. В приложении SmartThings можно посмотреть оптимальные циклы, настроить расписание и обеспечить диагностику неисправностей в удаленном режиме.

Add Wash

Забыли рубашку? Дверца AddWash позволяет просто и быстро поместить в барабан забытую одежду даже после начала цикла стирки. Кроме того, вы можете также вынуть отстиранную одежду, которую вы хотите отполоскать или высушить.

Air Wash

Освежите вашу одежду без стирки, чистки, кипячения или использования моющих средств. Технология воздушной стирки позволяет обеззараживать одежду и постельное белье, благодаря чему они долго остаются свежими. Неприятные запахи удаляются с эффективностью 99,9% бактерий с помощью горячего воздуха.

Ускоренная стирка 59 минут

Ваша одежда будет готова менее чем за час. Цикл ускоренной стирки за 59 минут отстирает и отожмет вашу одежду. Вы сможете сразу воспользоваться чистой одеждой, благодаря технологии Eco Bubble™ и интенсивному отжиму, убирающему излишнюю влагу.

Стирка паром

По-настоящему глубокая очистка с помощью пара. Стирка паром улучшает качество чистки одежды без предварительной обработки. Пар подается снизу в барабан благодаря чему одежда полностью пропитывается. Пар удаляет частицы загрязнений и 99.9% бактерий и деактивирует аллергены.

Инверторный мотор

Вы оцените сниженное энергопотребление, меньший уровень рабочего шума и большой рабочий ресурс. В цифровом инверторном моторе используются мощные магниты, отсутствуют традиционные щетки, благодаря чему повышается эффективность стирки и снижается энергопотребление по сравнению с универсальным мотором. Этот электромотор отличается исключительно высокой долговечностью, поэтому гарантийный срок его составляет 10 лет.

Функция очистки барабана+

Содержит машину в чистоте, бережет окружающую среду и экономит расходы на оплату счетов за электроэнергию. Функция Drum Clean удаляет со стенок барабана 99.9% бактерий, предотвращая посторонние запахи . Чистка осуществляется только за счет сильной пульсирующей струи без использования моющего средства . Наконец, функция выводит на дисплей предупреждение о необходимости чистки барабана.

Всегда чистый лоток

Благодаря специальной конструкция лотка и особому алгоритму подачи воды в лоток моющее средство вымывается полностью, без остатка. Таким образом, расход моющих средств максимально эффективен и лоток остается гигиенически чистым.

Интенсивное замачивание

Чистой становится даже очень загрязненная одежда. Функция замачивания с пузырьками помогает удалить самые разные пятна, такие как кровь, чай, вино и трава. Предметы одежды тщательно пропитываются активными пузырьками пены, благодаря чему все загрязнения и пятна растворяются и более эффективно удаляются.

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья
10.5
Сушка
есть
Тип сушки
по времени
Максимальная загрузка белья для сушки, кг
7
Количество программ сушки
4
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
есть
Функция дозагрузки белья
через дополнительный люк
Управление со смартфона
есть
Страна производитель
Китай
Дополнительная информация
регулируемые ножки, гигиеническая очистка барабана, барабан Swirl+
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
73 950₽
87 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа