Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый

О товаре

Особенности стиральной машины Gorenje WHE60SFS:

- В машине установлено 15 программ, из них перечислим специальные: хлопок, экономичная, джинсы, синтетика, быстрая, деликатные ткани, пуховые вещи, для спортивной обуви, спортивная одежда, черные вещи, детская одежда, цветные вещи, в большом количестве воды, для шерсти, ежедневная. А расход воды на полный цикл: 43 л, максимальная загрузка белья — 6 кг.

- Бак выполнен из пластика, это дает уменьшение веса и снижает шум при работе, но повышает его хрупкость, например при перевозке.

- Класс стирки «A». Данный параметр характеризует способность машинки удалять загразнение за стандартный цикл стирки. Класс «A» является максимальным, машинка эффективна.

- Энергопотребление. У данной модели класс энергопотребления «A+++» (максимальный), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг хлопкового белья при 60°С должен быть менее 0,13 кВт*ч/кг.

- Контроль баланса (барабана) в процессе отжима помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации двигатель обычно раскручивает барабан в противоположную сторону или уменьшает скорость вращения, вплоть до выключения. Данная функция поможет продлить срок эксплуатации Gorenje WHE60SFS и снижает уровень шума и вибрации при работе.

- Защита от протечек с помощью датчика и препятствует разливу воды в экстренных ситуациях.

- Контроль за уровнем пены необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был избыток. В этом случае, после полоскания насос удаляет лишнюю пену, что дает более качественное выполаскивание и защищает электронику от влаги.

- Отложенный стартc помогает в случае необходимости начала стирки, когда вас, например, нет дома или когда вы уже спите (но это опасно при задымлении или возгорании).

- Дозагрузка белья. Gorenje WHE60SFS оснащена функцией, при которой вы можете добавить вещь для стирки, когда вода уже начала заполнять барабан.

- Защита от детей позволяет заблокировать панель управления, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, запускается комбинацией нескольких клавиш.

- Освещение барабана в Gorenje WHE60SFS удобно само по себе, когда достаете мелкие вещи или стираете в темном помещении.

- Подача пара. Для разглаживания белья пар поступает в барабан и складок становится меньше, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно для больших вещей.