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Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый

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Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 160626
Производитель: Gorenje
5
1 отзыв
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

25 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Стиральная машина Beko WSPE6H616W белый
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Стиральная машина Beko WRS5512BWW белый
Стиральная машина Beko WRS5512BWW белый
21 990₽
О товаре

Особенности стиральной машины Gorenje WHE60SFS:

- В машине установлено 15 программ, из них перечислим специальные: хлопок, экономичная, джинсы, синтетика, быстрая, деликатные ткани, пуховые вещи, для спортивной обуви, спортивная одежда, черные вещи, детская одежда, цветные вещи, в большом количестве воды, для шерсти, ежедневная. А расход воды на полный цикл: 43 л, максимальная загрузка белья — 6 кг.

- Бак выполнен из пластика, это дает уменьшение веса и снижает шум при работе, но повышает его хрупкость, например при перевозке.

- Класс стирки «A». Данный параметр характеризует способность машинки удалять загразнение за стандартный цикл стирки. Класс «A» является максимальным, машинка эффективна.

- Энергопотребление. У данной модели класс энергопотребления «A+++» (максимальный), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг хлопкового белья при 60°С должен быть менее 0,13 кВт*ч/кг.

- Контроль баланса (барабана) в процессе отжима помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации двигатель обычно раскручивает барабан в противоположную сторону или уменьшает скорость вращения, вплоть до выключения. Данная функция поможет продлить срок эксплуатации Gorenje WHE60SFS и снижает уровень шума и вибрации при работе.

- Защита от протечек с помощью датчика и препятствует разливу воды в экстренных ситуациях.

- Контроль за уровнем пены необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был избыток. В этом случае, после полоскания насос удаляет лишнюю пену, что дает более качественное выполаскивание и защищает электронику от влаги.

- Отложенный стартc помогает в случае необходимости начала стирки, когда вас, например, нет дома или когда вы уже спите (но это опасно при задымлении или возгорании).

- Дозагрузка белья. Gorenje WHE60SFS оснащена функцией, при которой вы можете добавить вещь для стирки, когда вода уже начала заполнять барабан.

- Защита от детей позволяет заблокировать панель управления, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, запускается комбинацией нескольких клавиш.

- Освещение барабана в Gorenje WHE60SFS удобно само по себе, когда достаете мелкие вещи или стираете в темном помещении.

- Подача пара. Для разглаживания белья пар поступает в барабан и складок становится меньше, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно для больших вещей.

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья
6 кг
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
нет
Функция дозагрузки белья
через основной люк
Управление со смартфона
нет
Страна производитель
Китай
Дополнительная информация
объем барабана 43 л
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Поделитесь своими впечатлениями о товаре

Т
Т
Татьяна
15 января 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
Т
Татьяна
15 января 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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Вопросы и ответы
Г
Гость 9
22 июля 2023
Есть ли гарантия?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
22.07.2023 17:01:01
Здраствуйте! Да, есть, 12 месяцев
Ответить
0 0
Г
Гость 9
22 июля 2023
Есть ли гарантия?
1 Ответить
0
0
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25 950₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа