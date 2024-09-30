Стиральная машина Beko WSPE6H616W белый
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 152909
Производитель: Beko
28 990₽
31 490₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Стиральная машина Gorenje WHE60SFS белый
25 950₽
395
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
6%
Стиральная машина LG F2J3NS0W белый
32 950₽
34 990₽
393
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
9%
Стиральная машина LG F2J3WS1W белый
32 790₽
35 990₽
347
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko RSPE78612W белый
28 990₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Стиральная машина Beko WSPE6H616A черный
29 950₽
359
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
12%
Стиральная машина Beko WSPE7H616A черный
29 990₽
33 990₽
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 6,5 кг
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- SteamCure
- Страна производитель
- Россия
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 70
3 мая 2024
Подскажите какая гарантия от производителя?
1
0 0
0
05.ru
04.05.2024 18:38:22
Здравствуйте! Гарантия 12 месяцев
Ответить
0 0
Г
Гость 70
3 мая 2024
Подскажите какая гарантия от производителя?
1
0
0