Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
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64 350 ₽
Первоначальный взнос 45%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности стиральной машины Bosch WAV28GH1OE:
- В машине установлено 8 программ, из них перечислим специальные: деликатные ткани, детская одежда, стирка спортивной одежды, верхняя одежда, смешанные ткани, быстрая, предварительная. Расход воды на полный цикл составляет ~50 л, при максимальной загрузке белья — 9 кг.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергопотребления «A» (хороший), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60°С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.
- Контроль уровня пены необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства было больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос удаляет избыточную пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.
- Защита от протечек контролируется датчиками и препятствует разливу воды в экстренных ситуациях.
- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Это поможет продлить срок службы Bosch WAV28GH1OE и снижает уровень вибрации и шума.
- Таймер отсрочки старта помогает в случае необходимости начала стирки, когда вас, например, нет дома или когда вы уже спите.
- Защита от детей дает возможность заблокировать панель управления, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, запускается комбинацией нескольких клавиш.
- Дозагрузка белья. Bosch WAV28GH1OE оснащена функцией, при которой вы можете добавить белье для стирки, когда вода уже начала набираться в барабан. Сигнал окончания стирки напомнит, что пора доставать и развешивать белье, а все циклы уже прекращены.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 9 кг
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- нет
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- EcoSilence Drive
- Страна производитель
- Германия
- Дополнительная информация
- система WaterPerfect , барабан Vario Drum , технология 4D Wash , внутренняя подсветка барабана, электромагнитный замок , длина сетевого шнура 1.6 м, система ActiveWater