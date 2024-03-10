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Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый

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Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
Стиральная машина Bosch WAV28GH1OE белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
1
вопрос
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Код товара: 142193
Производитель: Bosch
5
1 отзыв
1
вопрос
142 990₽
155 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Рассрочка

64 350 ₽

Первоначальный взнос 45%

Первоначальный взнос 45%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности стиральной машины Bosch WAV28GH1OE:

- В машине установлено 8 программ, из них перечислим специальные: деликатные ткани, детская одежда, стирка спортивной одежды, верхняя одежда, смешанные ткани, быстрая, предварительная. Расход воды на полный цикл составляет ~50 л, при максимальной загрузке белья — 9 кг.

- Энергопотребление. У данной модели класс энергопотребления «A» (хороший), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60°С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.

- Контроль уровня пены необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства было больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос удаляет избыточную пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.

- Защита от протечек контролируется датчиками и препятствует разливу воды в экстренных ситуациях.

- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Это поможет продлить срок службы Bosch WAV28GH1OE и снижает уровень вибрации и шума.

- Таймер отсрочки старта помогает в случае необходимости начала стирки, когда вас, например, нет дома или когда вы уже спите.

- Защита от детей дает возможность заблокировать панель управления, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, запускается комбинацией нескольких клавиш.

- Дозагрузка белья. Bosch WAV28GH1OE оснащена функцией, при которой вы можете добавить белье для стирки, когда вода уже начала набираться в барабан. Сигнал окончания стирки напомнит, что пора доставать и развешивать белье, а все циклы уже прекращены.

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья
9 кг
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
нет
Функция дозагрузки белья
через основной люк
Управление со смартфона
есть
Уникальные технологии
EcoSilence Drive
Страна производитель
Германия
Дополнительная информация
система WaterPerfect , барабан Vario Drum , технология 4D Wash , внутренняя подсветка барабана, электромагнитный замок , длина сетевого шнура 1.6 м, система ActiveWater
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
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3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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С
С
Саид
10 марта 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
С
Саид
10 марта 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
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Вопросы и ответы
А
Амина
4 января 2024
Подскажите кто производитель Китай или Германия ?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
05.01.2024 18:22:36
Здравствуйте! Германия
Ответить
0 0
А
Амина
4 января 2024
Подскажите кто производитель Китай или Германия ?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
142 990₽
155 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

64 350 ₽

Первоначальный взнос 45%

Первоначальный взнос 45%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа