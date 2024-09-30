Стиральная машина Indesit EWSB 5085 CIS белый

О товаре

Особенности стиральной машины Indesit EWSB 5085 CIS:

- Бак выполнен из пластика, что дает уменьшение веса и снижает шум при работе, но повышает его хрупкость, например при транспортировке.

- У машины Indesit EWSB 5085 в наличии 16 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, экономичная программа, стирка детской одежды, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, программа стирки смешанных тканей, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная, программа удаления пятен, стирка спортивной обуви. Расход воды на полный цикл составляет ~50 л, при максимальной загрузке белья — 5 кг.

- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при очищении 1 кг хлопкового белья при 60 °С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.

- Контроль уровня пенообразования необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос выкачивает лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.

- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Данная функция помогает продлить срок службы Indesit EWSB 5085 и снижает уровень шума и вибрациипри работе.