Стиральная машина Indesit EWSB 5085 CIS белый
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Особенности стиральной машины Indesit EWSB 5085 CIS:
- Бак выполнен из пластика, что дает уменьшение веса и снижает шум при работе, но повышает его хрупкость, например при транспортировке.
- У машины Indesit EWSB 5085 в наличии 16 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, экономичная программа, стирка детской одежды, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, программа стирки смешанных тканей, супер-полоскание, быстрая стирка, предварительная, программа удаления пятен, стирка спортивной обуви. Расход воды на полный цикл составляет ~50 л, при максимальной загрузке белья — 5 кг.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при очищении 1 кг хлопкового белья при 60 °С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.
- Контроль уровня пенообразования необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос выкачивает лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.
- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или уменьшает скорость, вплоть до выключения. Данная функция помогает продлить срок службы Indesit EWSB 5085 и снижает уровень шума и вибрациипри работе.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 5
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- нет
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- нет
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- нет
- Страна производитель
- Россия
- Дополнительная информация
- контроль пенообразования, регулируемые ножки - 5 мм
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