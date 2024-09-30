Стиральная машина LG TW4V9RW9W белый
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Особенности стиральной машины LG TW4V9RW9W:
- В машине предусмотрено 14 программ, из них перечислим специальные: деликатные ткани, стирка спортивной одежды, пуховые вещи, смешанные ткани, быстрая, предварительная, возможность подачи пара. Расход воды на полный цикл составляет — 55 л, при максимальной загрузке белья — 10,5 кг.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60°С будет менее 0,19 кВт*ч/кг.
- Контроль баланса барабана при отжиме помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или снижает скорость, вплоть до выключения. Данная функция поможет продлить срок службы LG AI DD TW4V9RW9W и снижает уровень вибрации и шума.
- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что пора доставать и развешивать белье, а все циклы уже прекращены.
- Защита от детей позволяет заблокировать основные кнопки, это полезно, когда ребенок может изменить программу или отменить стирку, функция запускается комбинацией нескольких клавиш.
- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан напрямую с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится заметно меньше.
- Инверторный двигатель не имеет щеток, за счет чего меньше изнашивается и тише работает, обычно такие моторы служат дольше.
- Подача пара. Для разглаживания белья пар подается непосредственно в барабан, что уменьшает количество складок, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно при стирке больших вещей.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья
- 10.5
- Сушка
- нет
- Тип управления
- сенсорное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Управление со смартфона
- есть
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- интеллектуальная система стирки AI DD
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