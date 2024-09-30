Стиральная машина LG AIDD F2T9GW9P серый
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Особенности стиральной машины LG AIDD F2T9GW9P:
- У машины в наличии 14 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, ночной режим, предотвращение сминания, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, программа стирки смешанных тканей, быстрая стирка, предварительная, возможность подачи пара. А расход воды на полный цикл составляет — 55 л, при максимальной загрузке белья — 8,5 кг.
- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60 °С будет меньше 0,19 кВт*ч/кг.
- Защита от протечек контролируется датчиками и блокирует пролив воды в нештатных ситуациях.
- Контроль за уровнем пенообразования необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос выкачивает лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.
- Контроль баланса барабана во время отжима помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или снижает скорость, вплоть до выключения. Данная функция поможет продлить срок эксплуатации и снижает уровень вибрации и шума при работе.
- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что пора доставать и развешивать белье, а все циклы уже прекращены.
- Дозагрузка белья. LG AI DD F2T9GW9P оснащена функцией, при которой вы можете добавить вещь для стирки, когда вода уже начала набираться в барабан.
- Защита от детей позволяет заблокировать кнопки управления, это полезно, когда ребенок может выключить или изменить программу, функция запускается путем нажатия нескольких клавиш.
- Инверторный двигатель не имеет щеток, что уменьшает износ и уровень шума, обычно такие моторы служат дольше.
- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан непосредственно с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится заметно меньше.
- Подача пара. Для разглаживания белья пар подается в барабан и складок становится меньше, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно при стирке больших вещей.
- Ночной режим. При выборе этой настройки программа будет выполнять только тихие фазы стирки исключая отжим, его нужно будет запустить отдельно, например, утром.
- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- серый
- Максимальная загрузка белья
- 8,5 кг
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- есть
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- 6 движений заботы, автоперезапуск, контроль пенообразования, мобильная диагностика Smart Diagnosis, регулируемые ножки - 10 мм, система определения типа ткани AI DD
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