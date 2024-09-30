Стиральная машина LG AIDD F2T9GW9P серый

О товаре

Особенности стиральной машины LG AIDD F2T9GW9P:

- У машины в наличии 14 программ, из них перечислим специальные: стирка деликатных тканей, ночной режим, предотвращение сминания, стирка спортивной одежды, стирка пуховых вещей, программа стирки смешанных тканей, быстрая стирка, предварительная, возможность подачи пара. А расход воды на полный цикл составляет — 55 л, при максимальной загрузке белья — 8,5 кг.

- Энергопотребление. У данной модели класс энергоэффективности «A» (хороший), это значит, что расход энергии при стирке 1 кг одежды из хлопка при 60 °С будет меньше 0,19 кВт*ч/кг.

- Защита от протечек контролируется датчиками и блокирует пролив воды в нештатных ситуациях.

- Контроль за уровнем пенообразования необходим, если стиральный порошок был выбран неправильно или моющего средства был больше чем нужно. В этом случае, после полоскания насос выкачивает лишнюю пену, что дает более качественное полоскание и защищает электронику от влаги.

- Контроль баланса барабана во время отжима помогает в случаях образования комка из вещей, в такой ситуации механизм раскручивает барабан в обратную сторону или снижает скорость, вплоть до выключения. Данная функция поможет продлить срок эксплуатации и снижает уровень вибрации и шума при работе.

- Сигнал окончания стирки не даст вам забыть, что пора доставать и развешивать белье, а все циклы уже прекращены.

- Дозагрузка белья. LG AI DD F2T9GW9P оснащена функцией, при которой вы можете добавить вещь для стирки, когда вода уже начала набираться в барабан.

- Защита от детей позволяет заблокировать кнопки управления, это полезно, когда ребенок может выключить или изменить программу, функция запускается путем нажатия нескольких клавиш.

- Инверторный двигатель не имеет щеток, что уменьшает износ и уровень шума, обычно такие моторы служат дольше.

- Прямой привод. В конструкции нет приводного ремня и шкивов, а двигатель связан непосредственно с барабаном. Такая схема более надежна, т.к. лишние детали отсутствуют, и шума производится заметно меньше.

- Подача пара. Для разглаживания белья пар подается в барабан и складок становится меньше, возможно потребуется дополнительная глажка, но она будет гораздо легче, это может быть удобно при стирке больших вещей.

- Ночной режим. При выборе этой настройки программа будет выполнять только тихие фазы стирки исключая отжим, его нужно будет запустить отдельно, например, утром.