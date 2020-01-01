Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый
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Код товара: 109298
Производитель: Bosch
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 7
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Дополнительная информация
- угол открывания 165°, конструкция корпуса AntiVibration , длина сетевого шнура 1.75 м, электромагнитный замок , PerfectFit , барабан SoftCare Drum , технология 3D-AquaSpar , диаметр загрузочного люка 32 см, самоочищающаяся кювета для моющего средства, система ActiveWater
- Программы
- полоскание +, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, стирка шелка, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка пуховых вещей, стирка джинсов, предотвращение сминания, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- нет
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от скачков питания, от детей, от протечек
- Глубина, см
- 45
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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