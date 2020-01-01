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Стиральные машины
Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый

Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый

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Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый
Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый
Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый
Стиральная машина Bosch WHA222X2OE белый
Фото товара
Фото товара
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Фото товара
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Код товара: 109298
Производитель: Bosch
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Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья, кг
7
Сушка
нет
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
нет
Инверторный двигатель
есть
Функция дозагрузки белья
через основной люк
Дополнительная информация
угол открывания 165°, конструкция корпуса AntiVibration , длина сетевого шнура 1.75 м, электромагнитный замок , PerfectFit , барабан SoftCare Drum , технология 3D-AquaSpar , диаметр загрузочного люка 32 см, самоочищающаяся кювета для моющего средства, система ActiveWater
Программы
полоскание +, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, стирка шелка, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка пуховых вещей, стирка джинсов, предотвращение сминания, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
Дополнительные функции
отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
Подача пара
нет
Максимальная скорость отжима, об/мин
1200
Класс энергопотребления
A
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
B
Защита
от скачков питания, от детей, от протечек
Глубина, см
45
Высота, см
85
Ширина, см
60
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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа