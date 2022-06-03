Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
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Код товара: 108322
Производитель: LG
мало
мало
76 490₽
1550
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 8
- Сушка
- есть
- Тип сушки
- по времени
- Максимальная загрузка белья для сушки, кг
- 5
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- Smart Diagnosis, AI DD
- Дополнительная информация
- угол открытия дверцы люка 150°
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1400
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- A
- Защита
- от детей, от протечек
- Глубина, см
- 55
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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1 = 1₽
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 44
3 июня 2022
Тепловой насос?
1
0 0
0
05.ru
03.06.2022 17:32:25
Добрый день! Вас подходящий интересует?
Ответить
0 0
Г
Гость 44
3 июня 2022
Тепловой насос?
1
0
0