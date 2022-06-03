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Стиральные машины
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый

Стиральная машина LG F4V5TG0W белый

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Стиральная машина LG F4V5TG0W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 108322
Производитель: LG
мало
мало
76 490₽
1550
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Характеристики
Тип загрузки
фронтальная
Установка
отдельно стоящая
Цвет
белый
Максимальная загрузка белья, кг
8
Сушка
есть
Тип сушки
по времени
Максимальная загрузка белья для сушки, кг
5
Тип управления
электронное
Дисплей
есть
Тип дисплея
цифровой (символьный)
Прямой привод
есть
Инверторный двигатель
есть
Функция дозагрузки белья
через основной люк
Управление со смартфона
есть
Уникальные технологии
Smart Diagnosis, AI DD
Дополнительная информация
угол открытия дверцы люка 150°
Дополнительные функции
отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
Подача пара
есть
Максимальная скорость отжима, об/мин
1400
Класс энергопотребления
A
Класс эффективности стирки
A
Класс эффективности отжима
A
Защита
от детей, от протечек
Глубина, см
55
Высота, см
85
Ширина, см
60
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Вопросы и ответы
Г
Гость 44
3 июня 2022
Тепловой насос?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
03.06.2022 17:32:25
Добрый день! Вас подходящий интересует?
Ответить
0 0
Г
Гость 44
3 июня 2022
Тепловой насос?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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мало
мало
76 490₽
1550
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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  • Наличными при получении

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