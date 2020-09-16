Стиральная машина Bosch WGA242XVOE серебристый
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Код товара: 106946
Производитель: Bosch
31 декабря
31 декабря
78 950₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- серебристый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 9
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- нет
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- через основной люк
- Уникальные технологии
- EcoSilence Drive
- Дополнительная информация
- дозирование воды по степени загрузки и типу ткани, антисминание, дополнительное полоскание, предварительная стирка, контроль пенообразования
- Программы
- полоскание +, быстрая стирка, предварительная стирка, экономичная программа, отмена отжима, стирка шелка, стирка смешанных тканей, стирка спортивной обуви, стирка пуховых вещей, стирка джинсов, предотвращение сминания, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, выбор скорости отжима, пузырьковая стирка, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- нет
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей, от протечек
- Глубина, см
- 59
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Мариям
16 сентября 2020
Скажите, пожалуйста, страну - производителя данной машины
1
0 0
0
05.ru
28.07.2021 12:18:57
Здравствуйте! Страна производитель - Турция
Ответить
0 0
М
Мариям
16 сентября 2020
Скажите, пожалуйста, страну - производителя данной машины
1
0
0