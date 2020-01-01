Стиральная машина LG F1096SDS0 белый
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Код товара: 104218
Производитель: LG
31 декабря
31 декабря
38 750₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 4
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- есть
- Уникальные технологии
- Smart Diagnosis
- Дополнительная информация
- функция очистки барабана; функция пара SpaSteam
- Программы
- полоскание +, быстрая стирка, предварительная стирка, стирка спортивной одежды, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, предотвращение сминания, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1000
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей
- Глубина, см
- 36
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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