Стиральная машина LG Mega 2 F1296CDS0 белый
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Код товара: 101189
Производитель: LG
В наличии
В наличии
53 990₽
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 6
- Сушка
- есть
- Максимальная загрузка белья для сушки, кг
- 3
- Количество программ сушки
- 4
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Уникальные технологии
- Smart Diagnosis
- Программы
- быстрая стирка, предварительная стирка, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, предотвращение сминания, стирка шерсти, стирка деликатных тканей
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- есть
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1200
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей
- Особенности конструкции
- открывание люка на 180 градусов
- Глубина, см
- 44
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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