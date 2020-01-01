Стиральная машина LG F10B8LD7 белый
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Код товара: 100603
Производитель: LG
мало
мало
39 950₽
750
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Характеристики
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- Тип загрузки
- фронтальная
- Установка
- отдельно стоящая
- Цвет
- белый
- Максимальная загрузка белья, кг
- 5
- Сушка
- нет
- Тип управления
- электронное
- Дисплей
- есть
- Тип дисплея
- цифровой (символьный)
- Прямой привод
- есть
- Инверторный двигатель
- есть
- Функция дозагрузки белья
- отсутствует
- Управление со смартфона
- нет
- Уникальные технологии
- Smart Diagnosis
- Дополнительная информация
- функция очистки барабана, удаление складок , мобильная диагностика Smart Diagnosis
- Программы
- полоскание + отжим, быстрая стирка, предварительная стирка, удаление пятен, стирка спортивной одежды, стирка детских вещей, стирка смешанных тканей, стирка пуховых вещей, предотвращение сминания, стирка хлопка, стирка шерсти, стирка деликатных тканей, интенсивная стирка
- Дополнительные функции
- отложенный старт, сигнал окончания стирки, выбор температуры стирки, интеллектуальное управление стиркой, выбор скорости отжима, пузырьковая стирка, контроль за уровнем пены, контроль баланса
- Подача пара
- нет
- Максимальная скорость отжима, об/мин
- 1000
- Класс энергопотребления
- A
- Класс эффективности стирки
- A
- Класс эффективности отжима
- B
- Защита
- от детей
- Глубина, см
- 44
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
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