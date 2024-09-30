Сушильная машина Samsung DV90T6240LX

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Особенности сушильной машины Samsung DV90T6240LX:

- Интеллектуальна сушка

Сушите вещи легче и эффективнее с интеллектуальной панелью AI. Персонализированные циклы сушки запоминают ваши предпочтения и выводят соответствующую информацию. Приложение SmartThings дает советы по циклам, помогает с планированием и диагностикой проблем, а также выбирает идеально подходящую программу сушки после цикла стирки.

- Технология Heat Pump для энергоэффективности класса A+++

Технология обеспечивает экономичное энергопотребление и бережную сушку вашей одежды. Рециркуляция горячего воздуха и использование хладагента для нагрева воздуха обеспечивают невероятный рейтинг энергоэффективности А+++.

- Гигиеническая обработка

Программа обеззараживания удалит бактерии как с сухих, так и влажных вещей без ущерба для эффективности сушки. Программа удаляет до 99.9% грибков и бактерий. Таким образом вы сможете стерилизовать ваше белье, скатерти и даже детские игрушки.

- Реверсивная дверь

Выбирайте направление, в котором вы хотите открыть дверь, в зависимости от расположения вашей сушильной машины, так что вам не будет мешать стена или дверь. Кроме того, дверца прозрачная и позволяет увидеть процесс сушки.

- Предотвращение складок

Ваши вещи после сушки не нужно гладить. Выберите программу "предотвращение складок", и когда цикл сушки будет закончен, барабан будет продолжать вращение без нагрева в течение 180 минут. Это позволяет одежде не лежать в одном положении продолжительное время .

- Оптимальная сушка

Ваша одежда будет сухой без лишней проверки. Система OptimalDry автоматически оптимизирует время и температуру цикла сушки, чтобы добиться идеального результата без пересушивания и повреждения одежды.

- Фильтр 2 в 1

Эффективный двухступенчатый фильтр представляет собой двухслойный сетчатый фильтр. Вам не потребуется обслуживать другой труднодоступный фильтр теплообменника. А двойной звуковой сигнала напомнят вам о необходимости очистки фильтра.

- Air Wash

Технология воздушной стирки позволяет обеззараживать одежду и постельное белье, благодаря чему они долго остаются свежими. Неприятные запахи удаляются с помощью горячего воздуха. В результате ваша одежда выглядит как после сухой чистки и служит дольше.

- Сушка за 35 минут

Ускоренный режим позволяет высушить небольшую загрузку одежды из хлопка и синтетики за 35 минут.