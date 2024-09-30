КитайСушильная машина Samsung DV90TA040AE
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Код товара: 144511
Производитель: Samsung
-34%
58 990₽
89 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип сушки
- конденсационная с тепловым насосом
- С тепловым насосом
- да
- Максимальная загрузка
- 9 кг
- Класс энергоэффективности
- A++
- Класс сушки
- B
- Материал бака
- нержавеющая сталь
- Страна производитель
- Китай
- Подробная комплектация
- документация, сливной шланг
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