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Сушильная машина Samsung DV90T5240AW

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Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Сушильная машина Samsung DV90T5240AW
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 139989
Производитель: Samsung
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

66 850₽
69 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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О товаре

Особенности сушильной машины Samsung DV90T5240AW:

- Интеллектуальна сушка

Сушите вещи легче и эффективнее с интеллектуальной панелью AI. Персонализированные циклы сушки запоминают ваши предпочтения и выводят соответствующую информацию. Приложение SmartThings дает советы по циклам, помогает с планированием и диагностикой проблем, а также выбирает идеально подходящую программу сушки после цикла стирки.

- Технология Heat Pump для энергоэффективности класса A+++

Технология обеспечивает экономичное энергопотребление и бережную сушку вашей одежды. Рециркуляция горячего воздуха и использование хладагента для нагрева воздуха обеспечивают невероятный рейтинг энергоэффективности А+++.

- Реверсивная дверь

Выбирайте направление, в котором вы хотите открыть дверь, в зависимости от расположения вашей сушильной машины, так что вам не будет мешать стена или дверь. Кроме того, дверца прозрачная и позволяет увидеть процесс сушки.

- Предотвращение складок

Ваши вещи после сушки не нужно гладить. Выберите программу "предотвращение складок", и когда цикл сушки будет закончен, барабан будет продолжать вращение без нагрева в течение 180 минут. Это позволяет одежде не лежать в одном положении продолжительное время .

- Оптимальная сушка

Ваша одежда будет сухой без лишней проверки. Система OptimalDry автоматически оптимизирует время и температуру цикла сушки, чтобы добиться идеального результата без пересушивания и повреждения одежды.

- Фильтр 2 в 1

Эффективный двухступенчатый фильтр представляет собой двухслойный сетчатый фильтр. Вам не потребуется обслуживать другой труднодоступный фильтр теплообменника. А двойной звуковой сигнала напомнят вам о необходимости очистки фильтра.

- Сушка за 35 минут

Ускоренный режим позволяет высушить небольшую загрузку одежды из хлопка и синтетики за 35 минут.

Характеристики
Тип сушки
конденсационная
С тепловым насосом
да
Максимальная загрузка
9 кг
Класс энергоэффективности
A+++
Класс сушки
B
Материал бака
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
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66 850₽
69 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа