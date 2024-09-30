Сушильная машина Samsung DV90T5240AT
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Особенности сушильной машины Samsung DV90T5240AT:
- Технология Heat Pump для энергоэффективности класса A+++
Технология обеспечивает экономичное энергопотребление и бережную сушку вашей одежды. Рециркуляция горячего воздуха и использование хладагента для нагрева воздуха обеспечивают невероятный рейтинг энергоэффективности А+++.
- Реверсивная дверь
Выбирайте направление, в котором вы хотите открыть дверь, в зависимости от расположения вашей сушильной машины, так что вам не будет мешать стена или дверь. Кроме того, дверца прозрачная и позволяет увидеть процесс сушки.
- Предотвращение складок
Ваши вещи после сушки не нужно гладить. Выберите программу "предотвращение складок", и когда цикл сушки будет закончен, барабан будет продолжать вращение без нагрева в течение 180 минут. Это позволяет одежде не лежать в одном положении продолжительное время .
- Оптимальная сушка
Ваша одежда будет сухой без лишней проверки. Система OptimalDry автоматически оптимизирует время и температуру цикла сушки, чтобы добиться идеального результата без пересушивания и повреждения одежды.
- Фильтр 2 в 1
Эффективный двухступенчатый фильтр представляет собой двухслойный сетчатый фильтр. Вам не потребуется обслуживать другой труднодоступный фильтр теплообменника. А двойной звуковой сигнала напомнят вам о необходимости очистки фильтра.
- Сушка за 35 минут
Ускоренный режим позволяет высушить небольшую загрузку одежды из хлопка и синтетики за 35 минут.
- Тип сушки
- конденсационная с тепловым насосом
- С тепловым насосом
- да
- Максимальная загрузка
- 9 кг
- Класс энергоэффективности
- A+++
- Класс сушки
- B
- Материал бака
- нержавеющая сталь
- Страна производитель
- Китай
- Дополнительная информация
- длина сетевого шнура: 1.5 м
- Подробная комплектация
- документация, корзина/полка для сушки, сливной шланг
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