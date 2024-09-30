Сушильная машина Bosch WTM83261OE

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Сушильная машина Bosch WTM83261OE

Наведите на фотографию для увеличения
Сушильная машина Bosch WTM83261OE
Сушильная машина Bosch WTM83261OE
Сушильная машина Bosch WTM83261OE
Сушильная машина Bosch WTM83261OE
Сушильная машина Bosch WTM83261OE
Сушильная машина Bosch WTM83261OE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
В сравнение
В избранное
Код товара: 115634
Производитель: Bosch
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

89 990₽
102 990₽
785
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
911
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Samsung DV90T5240AT
75 990₽
77 990₽
911
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Samsung DV90T5240AT
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина ASKO T208H.W
97 890₽
1174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина ASKO T208H.W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1079
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V9S
89 950₽
1079
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V9S
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
959
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V9S
79 990₽
89 990₽
959
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V9S
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
910
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V0W
75 890₽
78 990₽
910
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V0W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1222
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина ASKO T408CD.W.P
101 890₽
1222
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина ASKO T408CD.W.P
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
878
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WTN8543SME
74 990₽
89 990₽
878
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WTN8543SME
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1079
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WTU8769SSN
89 950₽
1079
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WTU8769SSN
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1139
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WTU876BHSN
94 950₽
1139
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WTU876BHSN
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1186
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WQG1420XME
98 850₽
108 950₽
1186
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WQG1420XME
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1066
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V9V9WN
88 850₽
1066
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V9V9WN
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
899
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V3V6W
74 950₽
899
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V3V6W
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
1139
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WQG242AASN
94 990₽
101 990₽
1139
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Bosch WQG242AASN
Добавить в сравнение
Добавить в избранное
995
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Samsung DV90BB5245AELD
82 990₽
87 990₽
995
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина Samsung DV90BB5245AELD
911
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
3%
Сушильная машина Samsung DV90T5240AT
Сушильная машина Samsung DV90T5240AT
75 990₽
77 990₽
1174
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина ASKO T208H.W
Сушильная машина ASKO T208H.W
97 890₽
1079
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина LG DC90V5V9S
Сушильная машина LG DC90V5V9S
89 950₽
959
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
12%
Сушильная машина LG DC90V5V9S
Сушильная машина LG DC90V5V9S
79 990₽
89 990₽
910
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
4%
Сушильная машина LG DC90V5V0W
Сушильная машина LG DC90V5V0W
75 890₽
78 990₽
1222
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Сушильная машина ASKO T408CD.W.P
Сушильная машина ASKO T408CD.W.P
101 890₽
О товаре

Особенности сушильной машины Bosch WTM83261OE:

- Технология AutoDry бережно сушит бельё до желаемой степени.

- AntiVibration Design: тихая работа и минимум вибраций.

- SensitiveDrying System: бережная сушка белья без складок благодаря уникальной структуре барабана и его движениям

- Программа "Чувствительная" специально разработана для людей с аллергией и чувствительной кожей.

- Бережная сушка без сминания благодаря барабану с уникальной поверхностью SensitiveDrying.

Характеристики
Линейка
Serie 4
Тип сушки
конденсационная
С тепловым насосом
нет
Максимальная загрузка
8 кг
Класс энергоэффективности
B
Объем барабана, л
112
Материал бака
нержавеющая сталь
Страна производитель
Польша
Дополнительная информация
клавиши специальных функций с технологией Touch Control , доступен русский язык , длина сетевого кабеля 145 см , LED-дисплей , сигнал окончания хода программы , электромагнитный замок , барабан с системой бережной сушки белья , DUO-Tronic - сенсорный контроль сушки , ASM с инверторным управлением , светодиодная индикация заполнения ворсового фильтра и контейнера для конденсата , антивибрационная конструкция
Подробная комплектация
документация, корзина/полка для сушки
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Вопросы и ответы
Г
Гость 69
5 декабря 2022
Здравствуйте, скажите пожалуйста чьё производно и сборка
1 Ответить
0 0
0
05.ru
06.12.2022 19:33:03
Здравствуйте! Страна-производитель Германия, а сборка Польша
Ответить
0 0
Г
Гость 69
5 декабря 2022
Здравствуйте, скажите пожалуйста чьё производно и сборка
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
В избранное
89 990₽
102 990₽
785
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа