Сушильная машина Bosch WTM83261OE
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Особенности сушильной машины Bosch WTM83261OE:
- Технология AutoDry бережно сушит бельё до желаемой степени.
- AntiVibration Design: тихая работа и минимум вибраций.
- SensitiveDrying System: бережная сушка белья без складок благодаря уникальной структуре барабана и его движениям
- Программа "Чувствительная" специально разработана для людей с аллергией и чувствительной кожей.
- Бережная сушка без сминания благодаря барабану с уникальной поверхностью SensitiveDrying.
- Линейка
- Serie 4
- Тип сушки
- конденсационная
- С тепловым насосом
- нет
- Максимальная загрузка
- 8 кг
- Класс энергоэффективности
- B
- Объем барабана, л
- 112
- Материал бака
- нержавеющая сталь
- Страна производитель
- Польша
- Дополнительная информация
- клавиши специальных функций с технологией Touch Control , доступен русский язык , длина сетевого кабеля 145 см , LED-дисплей , сигнал окончания хода программы , электромагнитный замок , барабан с системой бережной сушки белья , DUO-Tronic - сенсорный контроль сушки , ASM с инверторным управлением , светодиодная индикация заполнения ворсового фильтра и контейнера для конденсата , антивибрационная конструкция
- Подробная комплектация
- документация, корзина/полка для сушки
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