Плита комбинированная GEFEST 5110-01
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Код товара: 96300
Производитель: GEFEST
19 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- комбинированная
- Духовка
- газовая
- Варочная панель
- комбинированная
- Цвет
- белый
- Управление
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- Таймер
- нет
- Электроподжиг
- варочная поверхность + духовой шкаф
- Тип электроподжига
- механический
- Тип газа
- природный (метан,G20)
- Класс потребления энергии
- A
- Максимальная температура духовки, °С
- 270
- Максимальная потребляемая мощность, Вт
- 1000
- Особенности конструкции
- ящик для посуды, подсветка духовки
- Газ-контроль
- духовки
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