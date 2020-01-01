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Плиты газовые и электрические
Плита GEFEST 6100-02 0167

Плита GEFEST 6100-02 0167

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Плита GEFEST 6100-02 0167
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Код товара: 93722
Производитель: GEFEST
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26 990₽
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Характеристики
Духовка
газовая
Цвет
бежевый
Управление
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Тип таймера
звуковой
Электроподжиг
варочная поверхность + духовой шкаф
Тип электроподжига
механический
Особенности конструкции
подсветка духовки, ящик для посуды, вертел
Газ-контроль
духовки
Объём духовки, л
52
Гриль
есть
Конвекция
нет
Газ-контроль духовки
есть
Материал рабочей поверхности
эмалированная сталь
Количество конфорок
4
Число электрических конфорок
нет
Число индукционных конфорок
нет
Число газовых конфорок
4
Число экспресс-конфорок
1
Газ-контроль конфорок
нет
Высота, см
85
Ширина, см
60
Глубина, см
60
Ящик для посуды
есть
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мало
мало
26 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа