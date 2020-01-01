Плита комбинированная Gorenje K634XF
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Код товара: 79968
Производитель: Gorenje
мало
мало
73 590₽
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Характеристики
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- Тип
- комбинированная
- Варочная панель
- газовая
- Духовка
- электрическая
- Управление
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- Таймер
- есть
- Тип таймера
- электронный
- Электроподжиг
- варочная поверхность
- Тип электроподжига
- автоматический
- Класс потребления энергии
- A
- Максимальная температура духовки, °С
- 250
- Особенности конструкции
- подсветка духовки, часы, ящик для посуды, дисплей
- Безопасность
- блокировка панели управления
- Газ-контроль
- конфорок
- Цвет
- серебристый
- Объём духовки, л
- 67
- Гриль
- есть
- Конвекция
- есть
- Газ-контроль духовки
- нет
- Материал рабочей поверхности
- нерж. сталь
- Количество конфорок
- 4
- Число электрических конфорок
- нет
- Число индукционных конфорок
- нет
- Число газовых конфорок
- 4
- Число экспресс-конфорок
- 1
- Число двухконтурных конфорок
- нет
- Газ-контроль конфорок
- есть
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
- Глубина, см
- 60
- Ящик для посуды
- есть
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