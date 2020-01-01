Плита газовая GEFEST 6100-02 0167
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Код товара: 102908
Производитель: GEFEST
мало
мало
26 490₽
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Характеристики
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- Тип
- газовая
- Духовка
- газовая
- Варочная панель
- газовая
- Цвет
- бежевый
- Управление
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- Таймер
- есть
- Тип таймера
- звуковой
- Электроподжиг
- варочная поверхность + духовой шкаф
- Тип электроподжига
- механический
- Особенности конструкции
- подсветка духовки, ящик для посуды, вертел
- Дополнительные функции
- отключение звукового сигнала, термостат
- Газ-контроль
- духовки
- Объём духовки, л
- 52
- Гриль
- есть
- Конвекция
- нет
- Газ-контроль духовки
- есть
- Материал рабочей поверхности
- эмалированная сталь
- Количество конфорок
- 4
- Число электрических конфорок
- нет
- Число индукционных конфорок
- нет
- Число газовых конфорок
- 4
- Число экспресс-конфорок
- 1
- Число двухконтурных конфорок
- нет
- Газ-контроль конфорок
- нет
- Высота, см
- 85
- Ширина, см
- 60
- Глубина, см
- 60
- Ящик для посуды
- есть
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