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Смесители
Смеситель кухонный Savol S-L1699H Черный

Смеситель кухонный Savol S-L1699H Черный

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Смеситель кухонный Savol S-L1699H Черный
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Код товара: 110202
Производитель: Savol
11 января
11 января
4 450₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
однорычажный
Назначение
для кухни (мойки)
Цвет
черный
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В сравнение
В избранное
11 января
11 января
4 450₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа