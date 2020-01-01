Смеситель кухонный Savol S-L1699H Черный
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Код товара: 110202
Производитель: Savol
11 января
11 января
4 450₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Наличными при получении
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Характеристики
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- Тип
- однорычажный
- Назначение
- для кухни (мойки)
- Цвет
- черный
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