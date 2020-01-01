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Смесители
Смеситель кухонный Gran-Stone GS-3061 (308 черный)

Смеситель кухонный Gran-Stone GS-3061 (308 черный)

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Смеситель кухонный Gran-Stone GS-3061 (308 черный)
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Код товара: 106915
Производитель: Gran-Stone
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6 450₽
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Характеристики
Тип
однорычажный
Назначение
для кухни (мойки)
Термостат
нет
Цвет
черный
Конструкция
поворотный излив
Форма излива
традиционная
Эко-режим
нет
Холодный старт
нет
Материал корпуса
латунь
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мало
мало
6 450₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа