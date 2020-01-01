Смеситель кухонный Gran-Stone GS-4304 (328 бежевый)
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Код товара: 106911
Производитель: Gran-Stone
мало
мало
6 990₽
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Характеристики
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- Тип
- однорычажный
- Назначение
- для кухни (мойки)
- Цвет
- бежевый
- Термостат
- нет
- Конструкция
- поворотный излив
- Форма излива
- традиционная
- Эко-режим
- нет
- Холодный старт
- нет
- Материал корпуса
- латунь
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