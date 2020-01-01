Мойка кухонная Gran-Stone GS-25L (331 белый)
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Код товара: 107386
Производитель: Gran-Stone
мало
мало
4 950₽
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Характеристики
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- Тип
- мойка
- Установка
- врезная
- Цвет
- белый
- Форма
- прямоугольная
- Материал
- искусственный мрамор
- Количество чаш
- 1 основная
- Крыло
- есть
- Измельчитель пищевых отходов
- нет
- Длина мойки, см
- 64
- Ширина мойки, см
- 50.5
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