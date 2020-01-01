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Мойки
Мойка кухонная Gran-Stone GS-25L (331 белый)

Мойка кухонная Gran-Stone GS-25L (331 белый)

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Мойка кухонная Gran-Stone GS-25L (331 белый)
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Код товара: 107386
Производитель: Gran-Stone
-10%
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4 950₽
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Характеристики
Тип
мойка
Установка
врезная
Цвет
белый
Форма
прямоугольная
Материал
искусственный мрамор
Количество чаш
1 основная
Крыло
есть
Измельчитель пищевых отходов
нет
Длина мойки, см
64
Ширина мойки, см
50.5
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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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