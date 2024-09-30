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Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S

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Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S
Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 138580
Производитель: Beko
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

54 990₽
62 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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56 990₽
О товаре

Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S

Данный двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, общим объемом 275 л и классом энергоэффективности А+ имеет ряд особенностей:

- No Frost

Морозильная камера имеет систему охлаждения No Frost с автоматической разморозкой, холодильная камера — статическую.

Функция быстрой заморозки позволяет добавлять продукты комнатной температуры в морозилку, не нарушая установленной температуры внутри камеры.

- LED освещение

LED подсветка обеспечивает превосходный обзор всей камеры и потребляет меньше электроэнергии, чем обычная подсветка.

- Перенавешиваемые двери

Петли перенавешиваемых дверей можно расположить как с левой, так и с правой стороны холодильника, позволяя выбрать, в какую сторону будут открываться его двери.

- Безопасное закаленное стекло

Полки выполнены из закаленного высокопрочного стекла, выдерживают нагрузку до 25 кг и устойчивы к появлению трещин и царапин.

Характеристики
Установка
встраиваемая
Морозильная камера
снизу
Цвет
белый
Материал покрытия
металл, пластик
Управление
механическое
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
274
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Уровень шума, дБ
40
Страна производитель
Румыния
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Вопросы и ответы
Г
Гость 66
28 апреля 2024
Сухой мороз есть в нем?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
29.04.2024 20:48:15
Здравствуйте! У морозильной камеры система сухой мороз имеется, а у холодильника капельная система
Ответить
0 0
Г
Гость 66
28 апреля 2024
Сухой мороз есть в нем?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
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54 990₽
62 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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