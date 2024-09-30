О товаре

Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S

Данный двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, общим объемом 275 л и классом энергоэффективности А+ имеет ряд особенностей:

- No Frost

Морозильная камера имеет систему охлаждения No Frost с автоматической разморозкой, холодильная камера — статическую.

- Функция быстрой заморозки позволяет добавлять продукты комнатной температуры в морозилку, не нарушая установленной температуры внутри камеры.

- LED освещение

LED подсветка обеспечивает превосходный обзор всей камеры и потребляет меньше электроэнергии, чем обычная подсветка.

- Перенавешиваемые двери

Петли перенавешиваемых дверей можно расположить как с левой, так и с правой стороны холодильника, позволяя выбрать, в какую сторону будут открываться его двери.

- Безопасное закаленное стекло

Полки выполнены из закаленного высокопрочного стекла, выдерживают нагрузку до 25 кг и устойчивы к появлению трещин и царапин.