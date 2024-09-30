Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S
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Встраиваемый холодильник Beko BCHA2752S
Данный двухкамерный холодильник с нижней морозильной камерой, общим объемом 275 л и классом энергоэффективности А+ имеет ряд особенностей:
- No Frost
Морозильная камера имеет систему охлаждения No Frost с автоматической разморозкой, холодильная камера — статическую.
- Функция быстрой заморозки позволяет добавлять продукты комнатной температуры в морозилку, не нарушая установленной температуры внутри камеры.
- LED освещение
LED подсветка обеспечивает превосходный обзор всей камеры и потребляет меньше электроэнергии, чем обычная подсветка.
- Перенавешиваемые двери
Петли перенавешиваемых дверей можно расположить как с левой, так и с правой стороны холодильника, позволяя выбрать, в какую сторону будут открываться его двери.
- Безопасное закаленное стекло
Полки выполнены из закаленного высокопрочного стекла, выдерживают нагрузку до 25 кг и устойчивы к появлению трещин и царапин.
- Установка
- встраиваемая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- механическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 274
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Уровень шума, дБ
- 40
- Страна производитель
- Румыния
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