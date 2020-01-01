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Холодильники
Холодильник Nordfrost NR 402 W белый

Холодильник Nordfrost NR 402 W белый

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Холодильник Nordfrost NR 402 W белый
Холодильник Nordfrost NR 402 W белый
Холодильник Nordfrost NR 402 W белый
Холодильник Nordfrost NR 402 W белый
Холодильник Nordfrost NR 402 W белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 98250
Производитель: Nordfrost
мало
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9 250₽
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
сверху
Материал покрытия
пластик/металл
Цвет
белый
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
109.8
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Количество полок в холодильном отделении
1
Уровень шума, дБ
39
Зона свежести
нет
Размораживание морозильной камеры
ручное
Размораживание холодильной камеры
ручное
Общий объем, л
60
Объем холодильной камеры, л
49
Объем морозильной камеры, л
11
Инверторный компрессор
нет
Количество компрессоров
1
Перевешиваемые двери
да
Управление со смартфона
нет
Особенности конструкции
перевешиваемые двери
Ширина, см
50
Высота, см
52
Глубина, см
48
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мало
мало
9 250₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа