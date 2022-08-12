Холодильник LG GA-B509CECL бежевый
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Код товара: 97505
Производитель: LG
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66 950₽
1550
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Цвет
- бежевый
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Складная полка
- есть
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 5
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 384
- Объем холодильной камеры, л
- 277
- Объем морозильной камеры, л
- 107
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Особенности конструкции
- дисплей, перевешиваемые двери
- Дополнительные функции
- индикация температуры
- Режимы
- суперзаморозка, суперохлаждение
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 203
- Глубина, см
- 68.2
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 80
12 августа 2022
Здравствуйте. Где производят сборку?
1
0 0
Г
Гость 69
30.10.2022 16:47:21
Гость 80, Здравствуйте! Страна сборки- Россия
Ответить
0 0
Г
Гость 80
12 августа 2022
Здравствуйте. Где производят сборку?
1
0
0