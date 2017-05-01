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Холодильник LG GA-B509MESL бежевый

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Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 95248
Производитель: LG
нет отзывов
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64 950₽
Рассрочка

В рассрочку за 19 490 ₽

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Холодильник LG GC-B459MLWM серый
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Холодильник Samsung RB37A5200EL/WT бежевый
Холодильник Samsung RB37A5200EL/WT бежевый
59 990₽
Характеристики
Морозильная камера
снизу
Класс энергопотребления
класс A+
Количество камер
2
Общий объем, л
384
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В сравнение
В избранное
64 950₽
Рассрочка

В рассрочку за 19 490 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 3 до 5 дней

Нашли дешевле?