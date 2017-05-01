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Холодильник LG GA-B509MESL бежевый
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Код товара: 95248
Производитель: LG
64 950₽
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бесплатно,в 1 магазине
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Характеристики
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- Морозильная камера
- снизу
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 384
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