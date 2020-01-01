Холодильник LG GA-B419SEJL бежевый
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Код товара: 94609
Производитель: LG
31 декабря
31 декабря
51 350₽
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 277
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 39
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 302
- Объем холодильной камеры, л
- 223
- Объем морозильной камеры, л
- 79
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- да
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- перевешиваемые двери
- Дополнительные функции
- индикация температуры
- Режимы
- суперзаморозка
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 191
- Глубина, см
- 66
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