Холодильник Kraft BC(W)-75 белый
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Код товара: 90229
Производитель: Kraft
мало
мало
11 590₽
230
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Характеристики
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- Морозильная камера
- сверху
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- пластик
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R134a (HFC)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Зона свежести
- нет
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Общий объем, л
- 50
- Объем холодильной камеры, л
- 40
- Объем морозильной камеры, л
- 5
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество компрессоров
- 1
- Особенности конструкции
- перевешиваемые двери
- Ширина, см
- 50.1
- Высота, см
- 84.5
- Глубина, см
- 54
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