Холодильник LG GA-B509SQKL белый
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Код товара: 89383
Производитель: LG
62 990₽
65 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 5
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
- Страна производитель
- Россия
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