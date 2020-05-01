О товаре

Холодильник Kraft BC(W)-115 белый - это однокамерный холодильник с объемом холодильной камеры 90 литров. Он отличается высокой энергоэффективностью, класс A+, что позволяет сэкономить электроэнергию и деньги на ее оплату. Благодаря тому, что в этой модели установлен всего один компрессор, излишне не создаются лишние шумы или вибрации.

Главное преимущество холодильника - это идеальные условия хранения продуктов, которые он создает. Благодаря своему объему в 90 литров и удобной системе размещения полок и ящика, вы легко сможете организовать все продукты так, чтобы они были всегда под рукой.

Энергоэффективность A+ помогает экономить до 15% электричества по сравнению со стандартными моделями.

Технология No Frost отсутствует, но это придает холодильнику небольшие размеры и беспроблемную эксплуатацию.

Присутствие 3 полок на двери холодильной камеры обеспечивает пространство для размещения овощей, консервированных продуктов и соусов.

Секция морозильной камеры расположена сверху, что позволяет быстро и удобно доставать замороженные продукты без перекладывания других продуктов.

Кроме того, холодильник оснащен электромеханическим типом управления, что делает его использование максимально простым и понятным. Вес товара составляет всего 20.5 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне в зависимости от ваших потребностей.