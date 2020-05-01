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Холодильник Kraft BC(W)-115 белый
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Холодильник Kraft BC(W)-115 белый - это однокамерный холодильник с объемом холодильной камеры 90 литров. Он отличается высокой энергоэффективностью, класс A+, что позволяет сэкономить электроэнергию и деньги на ее оплату. Благодаря тому, что в этой модели установлен всего один компрессор, излишне не создаются лишние шумы или вибрации.
Главное преимущество холодильника - это идеальные условия хранения продуктов, которые он создает. Благодаря своему объему в 90 литров и удобной системе размещения полок и ящика, вы легко сможете организовать все продукты так, чтобы они были всегда под рукой.
Кроме того, холодильник оснащен электромеханическим типом управления, что делает его использование максимально простым и понятным. Вес товара составляет всего 20.5 кг, что позволяет легко перемещать его по кухне в зависимости от ваших потребностей.
- Морозильная камера
- сверху
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 1
- Общий объем, л
- 115
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