Холодильник Kraft BC(W)-50 белый
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Код товара: 89031
Производитель: Kraft
мало
мало
8 950₽
220
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- сверху
- Цвет
- белый
- Материал покрытия
- пластик
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 106
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R134a (HFC)
- Количество камер
- 1
- Количество дверей
- 1
- Уровень шума, дБ
- 45
- Зона свежести
- нет
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Размораживание холодильной камеры
- ручное
- Общий объем, л
- 50
- Объем холодильной камеры, л
- 40
- Объем морозильной камеры, л
- 5
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- нет
- Управление со смартфона
- нет
- Ширина, см
- 47.2
- Высота, см
- 49.2
- Глубина, см
- 45
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