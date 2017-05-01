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Холодильник Beko RDSK240M00W белый
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Особенности холодильника Beko RDSK240M00W белый:
- LED освещение обеспечивает превосходный обзор всей камеры и потребляет меньше электроэнергии, чем обычная подсветка.
- Технология MinFrost
Образование наледи в холодильниках со статической системой охлаждения приводит к смерзанию продуктов друг с другом и повышению потребления электроэнергии.
Благодаря специальной испарительной системе MinFrost в морозильной камере образуется намного меньше льда. Это обеспечивает лучшую сохранность замороженных продуктов и более низкое энергопотребление, а также исключает необходимость частого размораживания морозильной камеры.
- Перенавешиваемые двери
Петли перенавешиваемых дверей можно расположить как с левой, так и с правой стороны холодильника, позволяя выбрать, в какую сторону будут открываться его двери.
- Безопасное закаленное стекло
Полки выполнены из закаленного высокопрочного стекла, выдерживают нагрузку до 25 кг и устойчивы к появлению трещин и царапин.
- Морозильная камера
- сверху
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 240
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