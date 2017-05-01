Холодильник Beko RDSK240M00W белый

О товаре

Особенности холодильника Beko RDSK240M00W белый:

- LED освещение обеспечивает превосходный обзор всей камеры и потребляет меньше электроэнергии, чем обычная подсветка.

- Технология MinFrost

Образование наледи в холодильниках со статической системой охлаждения приводит к смерзанию продуктов друг с другом и повышению потребления электроэнергии.

Благодаря специальной испарительной системе MinFrost в морозильной камере образуется намного меньше льда. Это обеспечивает лучшую сохранность замороженных продуктов и более низкое энергопотребление, а также исключает необходимость частого размораживания морозильной камеры.

- Перенавешиваемые двери

Петли перенавешиваемых дверей можно расположить как с левой, так и с правой стороны холодильника, позволяя выбрать, в какую сторону будут открываться его двери.

- Безопасное закаленное стекло

Полки выполнены из закаленного высокопрочного стекла, выдерживают нагрузку до 25 кг и устойчивы к появлению трещин и царапин.