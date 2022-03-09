Холодильник Samsung RS61R5001F8 золотой
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 88838
Производитель: Samsung
мало
мало
124 490₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Материал покрытия
- металл
- Цвет
- золотой
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 420
- Тип компрессора
- инверторный
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 647
- Объем холодильной камеры, л
- 418
- Объем морозильной камеры, л
- 229
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Особенности конструкции
- дисплей
- Дополнительные функции
- индикация температуры, защита от детей
- Режимы
- суперзаморозка, «отпуск», суперохлаждение
- Ширина, см
- 91.2
- Высота, см
- 178
- Глубина, см
- 71.6
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Холодильник Sharp SJ-XE59PMBK черный
129 950₽
Холодильник Sharp SJ-XE55PMBE бежевый
119 990₽
Холодильник Sharp SJ-XE59PMBE бежевый
129 950₽
Холодильник Sharp SJ-XP59PGBK черный
134 950₽
Холодильник Sharp SJ-XP59PGSL серебристый
134 990₽
2950
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Холодильник LG GR-H802HEHZ бежевый
135 950₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 36
9 марта 2022
Здравствуйте, что значит: Морозильная камера Side by Side (сбоку). Это внутри одна половина холодильника - морозилка или снаружи на корпусе теплообменники сбоку?
1
0 0
0
05.ru
11.03.2022 12:05:44
Здравствуйте! Одной из главных особенностей таких устройств является то, что отделения расположены рядом, а не друг над другом, как в традиционных моделях.
Ответить
0 0
G
Gulya
10 апреля 2021
Здравствуйте, а есть такая модель в бежевом цвете?
1
0 0
0
05.ru
27.07.2021 09:29:07
Добрый день! К сожалению, нет
0 0
Г
Гость 36
9 марта 2022
Здравствуйте, что значит: Морозильная камера Side by Side (сбоку). Это внутри одна половина холодильника - морозилка или снаружи на корпусе теплообменники сбоку?
1
0
0