Холодильник Samsung RS64R5331B4 черный
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152 950₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Цвет
- черный
- Материал покрытия
- металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 465
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Уровень шума, дБ
- 41
- Страна производитель
- Китай
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