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Холодильники
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный

Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный

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Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Холодильник LG GC-Q22FTBKL черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 88545
Производитель: LG
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мало
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166 000₽
184 450₽
4800
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Цвет
черный
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A+
Потребление энергии, кВт*ч/год
370
Тип компрессора
линейнo-инверторный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
3
Количество дверей
4
Количество полок в холодильном отделении
3
Количество ящиков в холодильном отделении
2
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
6
Уровень шума, дБ
38
Зона свежести
есть
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Общий объем, л
458
Объем холодильной камеры, л
315
Объем морозильной камеры, л
143
Инверторный компрессор
да
Количество компрессоров
1
Перевешиваемые двери
нет
Управление со смартфона
есть
Особенности конструкции
дисплей, складная полка
Дополнительные функции
индикация температуры, защита от детей, льдогенератор
Режимы
суперзаморозка, «отпуск»
Ширина, см
83.5
Высота, см
178.7
Глубина, см
73.4
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Холодильник LG GR-H802HEHZ бежевый
Холодильник LG GR-H802HEHZ бежевый
135 950₽

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мало
мало
166 000₽
184 450₽
4800
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1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа