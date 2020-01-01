Холодильник Mitsubishi MR-LR78G-DB-R черный
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Код товара: 88491
Производитель: Mitsubishi
мало
мало
204 850₽
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Материал покрытия
- пластик, металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 499
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R134a (HFC)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 4
- Уровень шума, дБ
- 42
- Цвет
- черный
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 550
- Объем холодильной камеры, л
- 429
- Объем морозильной камеры, л
- 121
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей, антибактериальное покрытие
- Ширина, см
- 95
- Высота, см
- 182
- Глубина, см
- 76.4
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