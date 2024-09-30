Холодильник LG GA-B509SEKL бежевый
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности холодильника LG GA-B509SEKL:
- Быстрое и равномерное охлаждение
Панель холодного воздуха в верхней части холодильника обеспечивает на 32% более быстрое и равномерное охлаждение, чтобы ваши продукты сохранялись свежими еще дольше.
- Тихая работа
Уровень шума в новых холодильниках LG DoorCooling+ 36 дБ, что на 25% ниже, чем в предыдущих моделях. Тихая и надежная работа, чтобы ничего не нарушало вашего спокойствия дома.
- С нулевым зазором холодильник можно ставить вплотную к стене и открывать дверь на 90°. Благодаря этому ящики выдвигаются беспрепятственно.
- Многопоточное охлаждение Multi Air Flow
Система многопоточного охлаждения(Multi Air Flow) равномерно распределяет холодный воздух для того, чтобы продукты оставались свежими дольше даже на верхних полках холодильника.
- Total No Frost
Холодильники с данной технологией больше не требуют разморозки морозильной камеры, благодаря принудительному обдуву холодным воздухом.
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- бежевый
- Материал покрытия
- металл, пластик
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 325
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 5
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 1
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 36
- Страна производитель
- Россия
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.