Холодильник LG GA-B509SEKL бежевый

Комментарии

Выбрала именно эту модель из-за цвета. Бежевый с узором, под мрамор, идеально сочетается с моей кухней. Но кроме внешнего вида, есть еще плюсы этой модели. Он объемный, много полок, большие ящики в морозильнике. Вмещает очень много продуктов. Ящики на дверце, глубокие, вместительные. Очень быстро охлаждает. У него на потолке, есть дополнительное охлаждение, door cooling, за счет него и быстро. На компрессор гарантия 10 лет. Тоже считаю, что это плюс. В работе очень тихий, первое время трогала боковину, думала не работает. Холодильник хороший, очень довольна покупкой!