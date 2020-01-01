Холодильник Hitachi R-V 662 PU7 BBK черный
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Код товара: 86120
Производитель: Hitachi
мало
мало
145 950₽
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- сверху
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 285
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 4
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 2
- Цвет
- черный
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 550
- Объем холодильной камеры, л
- 405
- Объем морозильной камеры, л
- 145
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- нет
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей
- Ширина, см
- 85.5
- Высота, см
- 183.5
- Глубина, см
- 74
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