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Холодильники
Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый

Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый

0 отзывов
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Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый
Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый
Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый
Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый
Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый
Холодильник Indesit DS 4180 E бежевый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 80736
Производитель: Indesit
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мало
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37 590₽
890
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс B
Потребление энергии, кВт*ч/год
341
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
3
Количество ящиков в холодильном отделении
2
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
43
Цвет
бежевый
Зона свежести
есть
Размораживание морозильной камеры
ручное
Размораживание холодильной камеры
капельная система
Общий объем, л
310
Объем холодильной камеры, л
223
Объем морозильной камеры, л
87
Инверторный компрессор
нет
Количество компрессоров
1
Перевешиваемые двери
да
Управление со смартфона
нет
Особенности конструкции
перевешиваемые двери
Ширина, см
60
Высота, см
185
Глубина, см
64
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мало
мало
37 590₽
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