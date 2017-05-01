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Холодильник Stinol STD 167 белый
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Код товара: 76206
Производитель: Stinol
25 990₽
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бесплатно,в 1 магазине
бесплатно,в 1 магазине
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бесплатно,
от 3 до 5 дней
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Морозильная камера
- сверху
- Класс энергопотребления
- класс B
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 305
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