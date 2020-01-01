Холодильник Stinol STS 167 белый
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Код товара: 75277
Производитель: Stinol
31 декабря
31 декабря
23 950₽
590
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электромеханическое
- Класс энергопотребления
- класс B
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 445
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 40
- Цвет
- белый
- Зона свежести
- нет
- Размораживание морозильной камеры
- ручное
- Размораживание холодильной камеры
- капельная система
- Общий объем, л
- 299
- Объем холодильной камеры, л
- 195
- Объем морозильной камеры, л
- 104
- Инверторный компрессор
- нет
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- да
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- перевешиваемые двери
- Ширина, см
- 60
- Высота, см
- 167
- Глубина, см
- 62
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1 = 1₽
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