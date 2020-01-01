Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GBE бежевый
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Код товара: 70069
Производитель: Hitachi
мало
мало
86 950₽
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Характеристики
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- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Материал покрытия
- пластик/металл
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A++
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 219
- Тип компрессора
- инверторный
- Хладагент
- R600a (изобутан)
- Количество камер
- 2
- Количество дверей
- 2
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 2
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 3
- Уровень шума, дБ
- 40
- Цвет
- бежевый
- Зона свежести
- есть
- Размораживание морозильной камеры
- No Frost
- Размораживание холодильной камеры
- No Frost
- Общий объем, л
- 320
- Объем холодильной камеры, л
- 215
- Объем морозильной камеры, л
- 105
- Инверторный компрессор
- да
- Количество компрессоров
- 1
- Перевешиваемые двери
- да
- Управление со смартфона
- нет
- Особенности конструкции
- дисплей
- Дополнительные функции
- индикация температуры, защита от детей
- Ширина, см
- 59.5
- Высота, см
- 190
- Глубина, см
- 65
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