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Холодильники
Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GBE бежевый

Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GBE бежевый

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Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GBE бежевый
Холодильник Hitachi R-BG 410 PU6X GBE бежевый
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Код товара: 70069
Производитель: Hitachi
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86 950₽
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Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
снизу
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электронное
Класс энергопотребления
класс A++
Потребление энергии, кВт*ч/год
219
Тип компрессора
инверторный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
2
Количество дверей
2
Количество полок в холодильном отделении
3
Количество ящиков в холодильном отделении
2
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
3
Уровень шума, дБ
40
Цвет
бежевый
Зона свежести
есть
Размораживание морозильной камеры
No Frost
Размораживание холодильной камеры
No Frost
Общий объем, л
320
Объем холодильной камеры, л
215
Объем морозильной камеры, л
105
Инверторный компрессор
да
Количество компрессоров
1
Перевешиваемые двери
да
Управление со смартфона
нет
Особенности конструкции
дисплей
Дополнительные функции
индикация температуры, защита от детей
Ширина, см
59.5
Высота, см
190
Глубина, см
65
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мало
мало
86 950₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа