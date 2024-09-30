Холодильник Sharp SJFS97VSL серебристый
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Код товара: 36358
Производитель: Sharp
264 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Установка
- отдельно стоящая
- Морозильная камера
- снизу
- Цвет
- серебристый
- Материал покрытия
- металл, пластик, стекло
- Управление
- электронное
- Класс энергопотребления
- класс A
- Потребление энергии, кВт*ч/год
- 560
- Тип компрессора
- стандартный
- Хладагент
- R134a (HFC)
- Количество камер
- 3
- Количество дверей
- 4
- Количество полок в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков в холодильном отделении
- 3
- Количество ящиков/полок в морозильном отделении
- 6
- Уровень шума, дБ
- 37
- Страна производитель
- Таиланд
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