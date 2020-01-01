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Холодильники
Холодильник Indesit TT 85 белый

Холодильник Indesit TT 85 белый

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Холодильник Indesit TT 85 белый
Холодильник Indesit TT 85 белый
Холодильник Indesit TT 85 белый
Холодильник Indesit TT 85 белый
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Код товара: 29238
Производитель: Indesit
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23 550₽
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О товаре
холодильник, 120л, 1-камерный, генератор льда, 60x62x85см, белый
Характеристики
Установка
отдельно стоящая
Морозильная камера
сверху
Материал покрытия
пластик/металл
Управление
электромеханическое
Класс энергопотребления
класс B
Потребление энергии, кВт*ч/год
226
Тип компрессора
стандартный
Хладагент
R600a (изобутан)
Количество камер
1
Количество дверей
1
Количество ящиков в холодильном отделении
1
Количество ящиков/полок в морозильном отделении
1
Уровень шума, дБ
42
Цвет
белый
Зона свежести
нет
Размораживание морозильной камеры
ручное
Размораживание холодильной камеры
капельная система
Общий объем, л
120
Объем холодильной камеры, л
106
Объем морозильной камеры, л
14
Инверторный компрессор
нет
Количество компрессоров
1
Перевешиваемые двери
да
Управление со смартфона
нет
Особенности конструкции
перевешиваемые двери
Ширина, см
60
Высота, см
85
Глубина, см
62
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сегодня
сегодня
23 550₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа