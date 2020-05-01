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Холодильник Hyundai CS4502F белый
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Код товара: 189811
Производитель: Hyundai
63 990₽
67 990₽
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бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
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Характеристики
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- Морозильная камера
- Side by Side (сбоку)
- Класс энергопотребления
- класс A+
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 476
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