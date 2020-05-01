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Холодильник Hyundai CS4502F белый

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Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Холодильник Hyundai CS4502F белый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189811
Производитель: Hyundai
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63 990₽
67 990₽
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Холодильник LG GA-B509CECL бежевый
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18 900₽

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Холодильник LG GA-B509CECL бежевый
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Холодильник Samsung RB37A5200EL/WT бежевый
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18 000₽

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Холодильник Samsung RB37A5200EL/WT бежевый
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767
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Холодильник LG GA-B509CESL бежевый
63 990₽
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19 200₽

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Холодильник LG GA-B509CESL бежевый
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Холодильник LG GW-B509CLZM серый
59 990₽
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18 000₽

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Холодильник LG GW-B509CLZM серый
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Холодильник LG GC-B459SBUM черный
74 990₽
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22 500₽

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Холодильник LG GC-B459SBUM черный
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18 270₽

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Холодильник LG GC-B509SLCL серый
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Холодильник LG GC-B459SECL бежевый
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17 990₽

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Холодильник LG GC-B459SLCL серый
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Холодильник Haier CEF537AGG золотой
58 990₽
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Холодильник LG GC-B459MEWM бежевый
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Холодильник LG GC-B459MLWM серый
63 990₽
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Характеристики
Морозильная камера
Side by Side (сбоку)
Класс энергопотребления
класс A+
Количество камер
2
Общий объем, л
476
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В сравнение
В избранное
63 990₽
67 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 19 200 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?