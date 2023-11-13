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Холодильник Indesit ITR 4180 W белый
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Особенности холодильника Indesit ITR 4180 W белый:
- Push&Go
Это интеллектуальная функция, позволяющая легко и быстро восстанавливать оптимальную температуру на каждой полке холодильного отделения. Для активации достаточно всего одного нажатия перед тем, как разложить продукты.
- Total No Frost
Новая конструкция Total No Frost за счёт изменения системы распределения потоков охлаждённого воздуха в камерах позволяет достичь оптимальных условий для длительного хранения продуктов. Камеры не требуют размораживания.
- LED-освещение встроено в потолочную часть холодильной камеры. LED имеет в 4 раза лучшую светоотдачу (чистый свет) и почти в 100 раз больший срок службы по сравнению с обычными лампами накаливания.
- Полки из сверхпрочного стекла
Благодаря толщине и улучшенным свойствам высококачественного боросиликатного стекла – выдерживают нагрузку до 100 кг.
- Перенавешиваемые двери
Данная возможность позволяет выбрать наиболее удобное положение дверей для обеспечения максимального удобства и эффективности использования холодильника независимо от планировки помещения.
- Регулируемые дверные полки
За счет возможности регулирования высоты полок достигается наиболее эффективное использование пространства холодильника.
- FreshSpace
Один единый ящик для более удобного хранения овощей и фруктов, что помогает сэкономить до 2,5 литра полезного пространства.
- Морозильная камера
- снизу
- Класс энергопотребления
- класс A
- Количество камер
- 2
- Общий объем, л
- 326
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